Die Parlamentskommission zur Kontrolle des brandenburgischen Verfassungsschutzes hat empfohlen, die bisher in Dienstanweisungen festgelegten Befugnisse zur Einstufung extremistischer Bestrebungen gesetzlich zu regeln. Ziel sei, "jedem Anschein einer politisch motivierten Erkenntnisgewinnung durch die Abteilung Verfassungsschutz entgegenzuwirken", erklärte die Kommission am Mittwoch in Potsdam.

Dabei sind laut Kontrollkommission alle gesetzlichen Regelungen und der besondere grundgesetzliche Schutz von Parteien berücksichtigt worden. "Die Kommission sieht auf der Grundlage des sorgfältig ermittelten, ihr vorgelegten Vermerkes und der fortlaufenden Berichterstattung in den letzten fünf Jahren die Einstufung durch den Verfassungsschutz als gerechtfertigt an", heißt es in der Erklärung.



Zugleich kritisierte die Parlamentarische Kontrollkommission das Vorgehen der am Freitag zurückgetretenen früheren Innenministerin Katrin Lange (SPD). Bereits am 14. April hatte Ex-Verfassungsschutzchef Jörg Müller die AfD im Land hochgestuft. Weil er darüber die damalige Innenministerin Katrin Lange (SPD) zu spät unterrichtet haben soll, wurde er von ihr entlassen.

Lange trat im Zuge eines darauffolgenden Streits zurück. Die AfD klagt mittlerweile gegen die Hochstufung und fordert eine Veröffentlichung des Gutachtens, das der Hochstufung zugrunde liegt. Auch SPD, CDU und BSW im Landtag fordern mindestens eine Teilveröffentlichung.