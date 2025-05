Radikalisierung - Wenn Jugendliche zu rechtsextremen Gewalttätern werden

Mi. 21.05.25 | 18:50 Uhr

Bild: dpa/Volodymyr Sindieiev

Am Mittwochmorgen gab es eine Razzia gegen eine mutmaßlich rechtsextreme Terrorzelle. Zwei der Festgenommenen kommen aus Brandenburg und sind gerade mal 15 Jahre alt. Wie werden so junge Menschen so radikal?

Am frühen Mittwochmorgen sind im Brandenburger Landkreis Oberspreewald-Lausitz sowie in Mecklenburg-Vorpommern und Hessen fünf Verdächtige festgenommen worden. Sie sollen eine rechtsterroristische Vereinigung mit dem Namen "Letzte Verteidigungswelle" gegründet haben. Auffällig ist das Alter der mutmaßlichen Rechtsterroristen. Der Verdächtige aus Oberspreewald-Lausitz ist 15 Jahre alt. Nach rbb-Informationen soll er in Altdöbern festgenommen worden sein. Ein weiterer 15-Jähriger aus dem Landkreis sitzt bereits in Untersuchungshaft.

dpa/Frank Hammerschmidt FAQ - Wie gefährlich ist die "Letzte Verteidigungswelle"? Bei den Ermittlungen zur "Letzten Verteidigungswelle" geht es um versuchten Mord, besonders schwere Brandstiftung und die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Die Verdächtigen sind teils minderjährig. Die wichtigesten Fragen im Überblick.

Wer ist die "Letzte Verteidigungswelle"?

Die Gruppe, zu der die Festgenommenen gehören, nennt sich "Letzte Verteidigungswelle". Ihnen werden massive Gewaltdelikte wie Brandanschläge auf Geflüchtetenunterkünfte vorgeworfen. Die "Letzte Verteidigungswelle" ist kein Einzelfall. In den vergangenen Monaten wurden immer mehr solcher rechtsextremen Jugendgruppen gegründet. Das beobachtet auch Lorenz Blumenthaler von der Amadeu Antonio Stiftung. "Die letzte Verteidigungswelle würde ich als Teil einer neuen rechtsextremen Jugend-Subkultur beschreiben, die sich offen auf rechtsterroristische Vorbilder wie Anders Breivik oder Beate Zschäpe bezieht." Zu diesen neuen und teilweise gewaltbereiten Gruppen zählen auch die "Jungen Nationalisten", der "Stördruck" oder "Jung und Stark". Joe Düker arbeitet beim Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CEMAS) und beobachtet rechtsextreme Gruppen. "Es handelt sich hierbei um junge Erwachsene und jugendliche Personen, die sich scheinbar online mobilisiert und zusammengefunden haben", analysiert er.

Pandemie als Antreiber für Radikalisierung

Düker vermutet, dass die Pandemie dazu beigetragen haben könnte, dass sich so viele junge Menschen radikalisiert haben. "Wir haben gesehen, dass in der Pandemie viele Leute online waren und wir haben auch gesehen, dass rechtsextreme Akteure versucht haben, online junge Menschen zu rekrutieren." Offenbar mit Erfolg. Düker beobachtet, dass die Rechten auf Social-Media-Plattformen wie WhatsApp oder Instagram sehr aktiv sind. Und er vermutet, dass sie heute leichteres Spiel haben als früher. Die beiden Plattformen gehören zum Konzern Meta. Der war in den vergangenen Monaten immer wieder in der Kritik, nicht genug gegen Desinformation zu unternehmen. Meta hat zum Beispiel seine Faktenchecks abgeschafft. "Auch TikTok muss sicherlich mehr tun, denn auch auf TikTok rekrutieren, mobilisieren und organisieren sich diese Gruppierungen", so Düker.

Umgebung spielt eine Rolle

Dass Rechtsextreme versuchen, junge Menschen zu ködern, ist nicht neu. Neu ist, dass sie bereits in so jungen Jahren so gewalttätig werden. Lorenz Blumenthaler von der Amadeu Antonio Stiftung hat dazu eine Erklärung. Er bezeichnet Radikalisierung als einen individuellen Prozess, der oft schneller gehe, als man denke. "Die Ursachen für Radikalisierung liegen meist in einem Zusammenspiel aus persönlichen und sozialen Faktoren." Gemeint sind das familiäre Umfeld und der Wunsch nach Zugehörigkeit von jungen gleichgesinnten jungen Männern. Rechtsextreme Gruppen wie die "Letzte Verteidigungswelle" bieten orientierungslosen Jugendlichen oft ein identitätsstiftendes Angebot. Es gibt klare Feinbilder wie zum Beispiel Migranten, Politikerinnen, Linke und queere Menschen. Die Gruppen bieten Gemeinschaftserlebnisse an und verleiten zu Gewalttaten. "In solchen Gruppen werden Gewalttaten als mutige Taten abgefeiert und die individuelle Verantwortung wird durch rechtsextreme Narrative überlagert", so Blumenthaler. Und dieses Zusammenspiel aus schneller Radikalisierung, einer Identitätssuche und neuen sehr gewaltfördernden Gruppen führe dazu, dass diese Jugendlichen so schnell zu rechtsextremen Gewalttätern werden.

Blumenthaler: Rechtsruck befeuert Jugendliche

In Deutschland ist politisch ein Rechtsruck erkennbar. In Brandenburg ist die AfD bei der diesjährigen Bundestagswahl die stärkste Kraft geworden. Eine Partei, die der Verfassungsschutz in Brandenburg als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung" eingestuft hat. Die AfD geht dagegen vor.



"Nicht zuletzt tragen auch rechtsextreme Parteien wie die AfD erheblich zur Normalisierung solcher Denkweisen bei", sagt Lorenz Blumenthaler. Mit ihrer rassistischen Rhetorik, der Delegitimierung demokratischer Institutionen und der Verbreitung von rechtsextremen Narrativen in den sozialen Netzwerken würde die Partei ganz bewusst die Hemmschwelle für junge Menschen rechtsextremer Gruppen senken und so dazu beitragen, dass aus Hass und Hetze Taten werden, meint Blumenthaler.