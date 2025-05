Freiwilligkeit entsteht durch Interessiertheit Samstag, 31.05.2025 | 12:11 Uhr

Freiwilligkeit bedeutet, dass die Lehrer so gut informieren, dass die Schüler freiwillig und ohne Zwang Interesse an der Vergangenheit bekommen und sich damit ehrlich auseinandersetzen können. Natürlich müssen da die Eltern auch die Vergangenheit verstanden haben, was oftmals leider der leidige Knackpunkt ist. Wenn die Eltern über die Vergangenheit nichts mehr wissen wollen, weil es angeblich so lange her ist, dann müssten die Eltern auch noch einmal zur Schule gehen.

Und ganz wichtig, TikTok hält Menschen von der Reflektion ab. Sie konsumieren und hinterfragen nicht mehr. Eine Abhängigkeit aus Dummheit. Fakten gibt es da nicht, nur Verharmlosungen der Vergangenheit und das Einschleichen rechten Gedankengutes bis zur Akzeptanz in bestimmten Kreisen, es nicht mehr als schlimm anzusehen. Der Sonderpädagoge TikTok zerstört alles, was mühsam in der Schule aufgebaut wurde, denn nicht jeder kann differenzieren.