Do 01.05.25 | 08:06 Uhr

Frau oder Mann? Das kann man bei Sorben/Wenden traditionell am Nachnamen erkennen, zumindest inoffiziell. Offiziell waren nur die männlichen Varianten erlaubt. Das ändert sich ab sofort. Und auch für Kinder gibt es nun mehrere Möglichkeiten.

Bisher waren keine geschlechtsspezifischen Namensformen für Frauen und für Kinder erlaubt. "Deshalb konnten viele Sorbinnen/Wendinnen ihren weiblichen Familiennamen nur privat nutzen und mussten amtlich einen anderen Namen tragen", heißt es vom Brandenburger Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur in einer Mitteilung.

Sorbinnen und Wendinnen können ab sofort die weibliche Form ihres Nachnamens tragen. Sie müssen genehmigt werden und können auch offiziell im Ausweis stehen. Das ist Teil der Namensrechtsreform, die zum 1. Mai in Kraft getreten ist.

Auch für Kinder kann laut Kulturministerium ab sofort ein Familienname gewählt werden, der an das Geschlecht angepasst ist. Würden beispielsweise Herr Końcak und Frau Smoła heiraten, könne die Tochter Końcakojc heißen. Sobald die Tochter volljährig ist, dürfe sie außerdem selbst bestimmen, "ob sie den Namen für unverheiratete Frauen weiterführen oder zu einer Form für verheiratete Frauen wechseln mag", so das Ministerium.

So wie "Fräulein" im Deutschen veraltet ist, gibt es allerdings auch im Sorbischen inzwischen den Trend, nicht mehr auf den Ehestand hinzuweisen. So können Frauen auch sagen, dass sie -owa heißen möchten, egal ob verheiratet oder nicht.

So ist beispielsweise Fräulein Noack (Nowak) auf Sorbisch kněžna Nowakojc, Frau Schuster (Šejc) ist kněni Šejcowa. Aus dem Familiennamen Lobeda wird bei der unverheirateten Tochter Lobeźic und bei der Mutter Lobeźina.

Brandenburgs Beauftragter für Angelegenheiten der Sorben/Wenden, Wissenschafts- und Kulturstaatssekretär Tobias Dünow (SPD) freut sich darüber, dass die "Angehörige des sorbischen/wendischen Volkes nun endlich selbstbestimmt entscheiden können, welchen Ehenamen, Familiennamen oder Geburtsnamen sie auch amtlich führen möchten", wird er in der Mitteilung des Ministeriums zitiert.

Der eigene Name sei ein wesentlicher Teil der eigenen Identität. "Die Reform des Namensrechts ist ein Erfolg all derer, die sich tagtäglich für die sorbischen/wendischen Interessen einsetzen", so Dünow weiter.