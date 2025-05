Die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Wiebke Papenbrock aus Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) soll die neue stellvertretende SPD-Vorsitzende in Brandenburg werden. Ihre Kandidatur hat die 45-Jährige dem rbb bestätigt. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine" berichtet. Demnach schlug Ministerpräsident Dietmar Woidke die 45-Jährige am Montag bei einer parteiinternen Schaltkonferenz vor.

Papenbrock sagte dem rbb, sie freue sich, dass die Partei ihr das Vertrauen entgegenbringe und ihre langjährige Arbeit in der Kommunal- und Bundespolitik wertschätze. Auch sei es ihr wichtig, dass der Nordwesten Brandenburgs weiterhin eine starke Stimme in der Landes-SPD in Potsdam habe.