Die Volksinitiative zur Rettung von Krankenhäusern und Arztpraxen in Brandenburg ist vom Verfassungsgericht als unzulässig zurückgewiesen worden. Das Vorhaben genüge den Kriterien für eine solche Volksinitiative in mehrfacher Hinsicht nicht, teilte das Gericht nach einer mündlichen Verhandlung am Freitag mit.

Unter anderem werde nicht deutlich, dass der Landtag mit der Initiative "nicht zum Erlass eines Gesetzes verpflichtet werden könne". Auch würden die angestrebten Regelungen weder in Bezug auf ihren Inhalt noch auf den zur Umsetzung erforderlichen Aufwand hinreichend klar beschrieben. Darüber hinaus würden Maßnahmen miteinander verbunden, die nicht in einem sachlich-engen Zusammenhang stünden.