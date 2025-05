Der Brandenburger Verfassungsschutz hatte den AfD-Landesverband bereits am 14. April hochgestuft und führt die Partei seitdem als "gesichert rechtsextrem". Zuvor war sie als Verdachtsfall bewertet worden.

Innenministerin Lange sagte, sie habe davon erst am 5. Mai erfahren. Am Dienstag entließ sie den Leiter des Verfassungsschutzes, Jörg Müller, und sprach von zerstörtem Vertrauen.



Woidke unterstützte am Mittwoch diese Einschätzung: "Man kann die Arbeit nur gut machen, mit einem Vertrauensverhältnis, das muss da sein, es ist die Basis der Zusammenarbeit", sagte er. Die CDU-Fraktion hatte zuvor im Innenausschuss angezweifelt, dass Lange tatsächlich so lange nichts von der Hochstufung der AfD gewusst haben könnte, das sei "wenig glaubwürdig", so der innenpolitische Sprecher Rainer Genilke.