Mehr als eine Woche nach dem überraschenden Rauswurf des Verfassungsschutzchefs durch Innenministerin Katrin Lange (SPD) kommt die Brandenburger SPD nicht zur Ruhe.

In einem Brief an die Parteimitglieder vom Mittwoch mahnt der Landesvorsitzende und Ministerpräsident Dietmar Woidke zusammen mit Generalsekretär Kurt Fischer zur Geschlossenheit. Man werde sich nicht auseinander bringen lassen, heißt es in dem Brief, der auch rbb|24 vorliegt. "Lasst uns gerade in diesen Zeiten zusammenstehen und solidarisch miteinander umgehen", so die Forderung.