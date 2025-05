Erst im März wurde das sogenannte "Dublin-Zentrum" in Eisenhüttenstadt eröffnet. Es soll Geflüchtete aufnehmen, die eigentlich keinen Asylantrag in Deutschland stellen können. Der neue Innenminister stellt nun den Fortbestand infrage.

Aus Sicht des neuen brandenburgischen Innenministers Rene Wilke (parteilos) ist die Zukunft des Rückführungszentrums in Eisenhüttenstadt offen. Es komme aus einer anderen Zeit vor der Verschärfung der Grenzkontrollen, sagte Wilke dem rbb24 Inforadio. "Das hat eigentlich den Sinn, dass Personen, die schon mal in einem EU-Land registriert wurden, in dem Fall in Polen, nach Polen zurückgeführt werden."

Mit den verstärkten Grenzkontrollen sei es aber so, dass genau diese Personengruppe gar nicht mehr nach Brandenburg komme. Die Sinnhaftigkeit des Zentrums müsse deshalb überprüft werden. "Ich sage heute noch nicht, es wird abgeschafft", betonte Wilke, aber es sei sinnvoll, ein Fragezeichen daran zu machen. "Und das gucken wir uns gerade an."