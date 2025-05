Armer Ritter Dienstag, 13.05.2025 | 13:00 Uhr

Mann sollte aber auch erwähnen das der AFD Antrag dem Hornauf zustimmte durchaus berechtigt war. Wenn man das Kontrollgremium des VS auf Mitglieder reduziert und nur einen Platz für die Opposition vorsieht, dann darf das nicht dazu führen das die größte Opposition ausgeschlossen wird. So etwas nährt nur die Meinung der AFD, das der VS ein Instrument der Regierenden sei.