So. 25.05.25 | 08:16 Uhr

Bleibt Mike Schubert Oberbürgermeister in Potsdam oder wird er abgewählt? Die Antwort geben am Sonntag die Potsdamerinnen und Potsdamer: Bei einem Bürgerentscheid sind sie noch bis 18 Uhr aufgerufen, abzustimmen.

Die Wahllokale sind geöffnet, jetzt sind die Menschen in Potsdam am Zug: Sie entscheiden am Sonntag, ob sie Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) behalten oder abwählen wollen. Noch bis 18 Uhr läuft zu dieser Frage ein Bürgerentscheid.

Der SPD-Politiker wäre abgewählt, wenn eine Mehrheit gegen ihn stimmt und diese Mehrheit aus mindestens einem Viertel der wahlberechtigten Personen besteht.