Templin wählt am Sonntag einen neuen Bürgermeister

In Templin (Uckermark) wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Um das Amt konkurrieren Christian Bork (AfD) und Christian Hartphiel (SPD). Bork hatte im ersten Wahlgang 31,4 Prozent der Stimmen erhalten und lag damit vier Prozentpunkte vor Hartphiel. Sollte er die Stichwahl gewinnen, wäre Bork der erste gewählte AfD-Bürgermeister in Brandenburg. SPD-Kandidat Hartphiel wird bei der Stichwahl von CDU, Grünen und Linken unterstützt.