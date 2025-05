Noch am selben Tag soll Müller dann die Entscheidung über die Einstufung tatsächlich getroffen haben. Er "schlusszeichnete" den Vorgang, stufte damit die AfD also zur extremistischen Bestrebung hoch. Eine schriftliche Information an die Ministerin darüber, dass diese Entscheidung getroffen wurde, soll laut Ministeriumskreisen aber nicht erfolgt sein. Auf Anfrage des rbb sagte jedoch der Innenpolitiker und frühere CDU-Minister Rainer Genilke, dass über abgezeichnete Vermerke einer Abteilungsleitung das Ministerbüro unmittelbar informiert werde, entweder über das elektronische Verwaltungssystem oder schriftlich.

Aus der Abteilung Verfassungsschutz wird an das Ministerinnenbüro ein sogenannter Sprechzettel geschickt, zur Vorbereitung auf die Veröffentlichung des Verfassungsschutzgutachtens 2024. Sprechzettel enthalten Informationen und Formulierungsvorschläge zu bestimmten Themen. Auf diesem Sprechzettel ist bereits eine Hochstufung der AfD vermerkt. In der Ministeriumsleitung löst das keine Nachfragen aus.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) stuft die AfD als gesichert extremistische Bestrebung ein. Lange kritisiert den Zeitpunkt in einer Pressemitteilung. Sie spricht sich außerdem für eine politische Auseinandersetzung mit der Partei aus. Unmittelbare Auswirkungen auf die Einstufung des Brandenburger Landesverbands habe die Einstufung des BfV nicht. Mögliche Bezüge nach Brandenburg würden "in das weitere Einstufungsverfahren einfließen". Zu diesem Zeitpunkt war das Verfahren aber schon abgeschlossen. An diesem Tag soll es sowohl Mail-Verkehr als auch ein Gespräch zwischen Müller und Lange gegeben haben. Laut Ministeriumskreisen habe Müller Lange nahegelegt, die Einstufung auch für Brandenburg zu verkünden. Die Ministerin forderte daraufhin den aktuellen Stand des Verfahrens an.