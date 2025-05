Bundesweit gehen am Sonntag Menschen auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus und für ein AfD-Verbot zu demonstrieren. In Berlin gibt es die zentrale Kundgebung, in Brandenburg Demos in mehreren Städten.

In mehr als 60 deutschen Städten finden am Sonntag Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für ein AfD-Verbot statt. Aufgerufen haben das Netzwerk "Zusammen gegen Rechts" und die Initiative "Menschenwürde verteidigen - AfD-Verbot jetzt".

In der bundesweiten Ankündigung fordern die Organisatoren die Bundesregierung auf, ein AfD-Verbotsverfahren einzuleiten - auch in Berlin und Brandenburg wird demonstriert.

Die zentrale Kundgebung in Berlin hat um 16 Uhr am Brandenburger Tor begonnen. Nach Angaben der Polizei nehmen rund 3.000 Menschen teil.

In Brandenburg gibt es in mehreren Städten Aktionen: In Eberswalde (Barnim) etwa hatten Schüler und Studenten aufgerufen, ab 14:30 Uhr auf dem Marktplatz ein Zeichen gegen Rechts zu setzen. In Cottbus war ab 15 Uhr auf dem Altmarkt eine Demo geplant. Treffpunkt in Nauen (Havelland) sollte ab 15:30 Uhr die Ketziner Straße 1 sein. In Strausberg (Märkisch-Oderland) versammelten sich am Nachmittag etwa 100 Demonstranten, wie eine rbb-Reporterin berichtete.