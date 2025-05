Zurück in alte Zeiten – mit neuen Problemen

Bundespolizei an den Grenzen

Do. 15.05.25 | 12:43 Uhr | Von Kerstin Breinig

Zurückweisung statt langer Prüfverfahren: Auch Asylsuchende sollen an den Grenzen systematisch abgewiesen werden – mit großem Personalaufwand. Die Bundespolizei steht vor einem Dilemma. Von Kerstin Breinig

Es geht nur langsam voran. Im Schritttempo rollen die Autos über die Stadtbrücke In Frankfurt (Oder). Der kleine Grenzverkehr steht im Stau. Hier am Grenzübergang zu Polen wird stichprobenartig kontrolliert. Wer den Beamten verdächtig erscheint, also möglicherweise irregulär einreisen möchte, wird rausgewunken.

Es ist eine Rückkehr zu alten Zeiten – im Jahr 2008 wurden an der deutsch-polnischen Grenze die Grenzanlagen abgebaut. Die Grenzkontrolltechnik, also feste Häuser, Schlagbaum, Kontrollbereiche, existieren nicht mehr. Jetzt wirkt alles ein bisschen improvisiert, unter einem weißen Zeltdach werden Papiere kontrolliert.

So oder ähnlich sieht es an allen 50 Kontrollstellen aus, die in der vergangenen Woche aufgebaut wurden. Blaue Pavillons, weiße Pavillons, Zelte, Container wurden als neue Grenzposten installiert. Die Bundespolizei kontrolliert sichtbar stärker - mehr Präsenz, mehr Kontrollstellen, mehr Zurückweisungen.