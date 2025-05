Ja. In Brandenburg ist der Verfassungsschutz eine Abteilung des Innenministeriums. Das ist im Brandenburgischen Verfassungsschutzgesetz so geregelt. Auch in vielen anderen Bundesländern gehört der Verfassungsschutz zum Innenministerium bzw. -senat, etwa in Berlin, Sachsen-Anhalt, Thüringen oder Niedersachsen. Einige Bundesländer haben aber auch eigenständige Verfassungsschutzämter, etwa Sachsen, Bayern, Hamburg, oder Baden-Württemberg.

Wer genau entscheidet über eine Einstufung als Verdachtsfall oder gesichert extremistische Bestrebung?

In Brandenburg hatte bis vor kurzem der Abteilungsleiter für Verfassungsschutz das Recht, eigenständig über eine Einstufung als Verdachtsfall bzw. als gesichert extremistische Bestrebung zu entscheiden – also der jetzt in den einstweiligen Ruhestand versetzte Jörg Müller. Das hatte der ehemalige Innenministers Michael Stübgen (CDU) im November 2023 in einer Dienstanweisung so festgelegt. Damit änderte er die bis dahin geltende Regelung, wonach die Entscheidung von der Hausspitze getroffen werden musste, also dem Minister oder der Ministerin. Mit diesem Schritt wollte Stübgen deutlich machen, dass der Verfassungsschutz unabhängig von politischen Vorgaben des Ministeriums handeln könne. Innenministerin Katrin Lange (SPD) setze die Dienstanweisung jetzt jedoch außer Kraft und verfügte die Rückkehr zur alten Praxis: Von nun an darf sie als Ministerin wieder die finale Entscheidung auf Grundlage der Verfassungsschutzgutachten treffen.