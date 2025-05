Sieben Mal wurde das Post-Vac-Syndrom in Brandenburg anerkannt, bei mehr als 400 Anträgen - und mehr als 1,7 Millionen Geimpften. Generell gebe es wenige Beeinträchtigungen nach einer Corona-Impfung, so das Gesundheitsministerium.

In Brandenburg erhalten derzeit nach Angaben des Gesundheitsministeriums 84 Menschen Versorgungsleistungen aufgrund eines anerkannten Impfschadens. Darunter seien zwei Fälle, in denen im Zusammenhang mit einer Corona-Schutzimpfung monatliche Entschädigungszahlungen gewährt würden, teilte das Ministerium am Montag in Potsdam mit.

In fünf weiteren Fällen wurde zwar ein Zusammenhang mit einer Corona-Schutzimpfung hergestellt, allerdings ist der Grad der Beeinträchtigung bei diesen Personen nicht so hoch, dass sie monatliche Zahlungen erhalten. Sie hätten wohl eine Entschädigung in anderer Form erhalten, erklärte das Ministerium auf Nachfrage von rbb|24.

Insgesamt seien im Bundesland mehr als 1,7 Millionen Menschen gegen Corona geimpft. Nur in wenigen Fällen seien unerwünschte Ereignisse und gesundheitliche Beeinträchtigungen nach einer Covid-19-Impfung bekannt.

Demnach gingen konkret bis Ende April bei dem für Entschädigungen zuständigen Landesamt für Soziales und Versorgung 417 Anträge auf Anerkennung eines Corona-Impfschadens ein. Über 316 Anträge sei bislang entschieden worden. Sieben Anträge seien anerkannt, 286 abgelehnt und 23 an die zuständige Behörde eines anderen Bundeslandes weitergeleitet worden.