Wenige Wochen vor Beginn der Generalsanierung der Ferngleisstrecke Hamburg-Berlin fordern die betroffenen Bundesländer "angemessene Ersatzverkehre". In einem Brief an Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erklären sie, dass der Schienenersatzverkehr während der neunmonatigen Vollsperrung besser organisiert werden müsse.



Zwar habe es ursprüngliche Absprachen zwischen Bund, Ländern und der Deutschen Bahn gegeben, Einigungen über die dargelegten Probleme aber gebe es nicht. Die Bahn müsse Verkehre für alle betroffenen Kommunen und Regionen an den von den Totalsperrungen betroffenen Strecken anbieten, heißt es in dem Schreiben der Länder Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Der Brief ist auf den 19. Mai datiert und wurde am Dienstag veröffentlicht. Zuerst hatten der "Nordkurier"und der "Tagesspiegel" darüber berichtet.