Polizei-Gewerkschafter fordert mehr Personal - Neuer Innenminister kündigt stärkere Kontrollen und Zurückweisungen an

Mi 07.05.25 | 19:10 Uhr

rbb Audio: Antenne Brandenburg | 07.05.2025 | Sabine Tzitschke | Bild: rbb

Unmittelbar nach seinem Amtsantritt hat Bundesinnenminister Dobrindt mitgeteilt, dass die Kontrollen an den Grenzen verschärft werden. An den Übergängen zu Polen sind Augenzeugen zufolge bereits mehr Beamte im Einsatz.

Der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat wie angekündigt als erste Amtshandlung die Zurückweisung von Asylbewerbern an den deutschen Grenzen angeordnet. Er nehme eine gegenteilige Weisung aus dem Jahr 2015 zurück, sagte Dobrindt wenige Stunden nach der Übernahme des Amts von Vorgängerin Nancy Faeser (SPD) am Mittwochnachmittag in Berlin. Dies sollte nach seinen Worten noch am selben Tag geschehen.



Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Innenminister Thomas de Maizière (beide CDU) hatten 2015, auf dem Höhepunkt der Fluchtbewegung aus dem Bürgerkriegsland Syrien, nach rechtlicher Prüfung entschieden, keine Asylsuchenden an der Grenze abzuweisen. Seitdem ist die Maßnahme politisch umstritten.

Detailfragen im Koalitionsvertrag nicht geklärt

Im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist vereinbart: "Wir werden in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn Zurückweisungen an den gemeinsamen Grenzen auch bei Asylgesuchen vornehmen." Zwischen Union und SPD ungeklärt ist aber, ob "in Abstimmung" bedeutet, eine Zustimmung der Nachbarn einzuholen oder sie lediglich zu konsultieren.

Dobrindt: "Signal, dass sich die Politik in Deutschland geändert hat"

Dobrindt zufolge soll es nun bei den Zurückweisungen Ausnahmen geben. Kinder, schwangere Frauen und andere vulnerable Gruppen würden nicht zurückgewiesen, sagte er. Er wolle aber "Stück für Stück" dafür sorgen, "dass die Überforderung geringer wird", sagte er. Zudem gehe es auch um das "Signal, dass sich die Politik in Deutschland geändert hat", so der neue Innenminister.



Der CSU-Politiker kündigte zudem eine Initiative zur Verschärfung der europäischen Asylpolitik an. Das im vergangenen Jahr beschlossene Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) sei "der richtige Weg, aber braucht zu lange". Man wolle es "nachschärfen", sagte Dobrindt, ohne dabei konkreter zu werden.



Mehr Personal angekündigt

Dobrindt kündigte am Mittwoch an, dass für die Umsetzung in den nächsten Tagen die Polizeipräsenz an den deutschen Grenzen erhöht werden soll. Bereits seit September 2024 gibt es an allen Landgrenzen Deutschlands Grenzkontrollen.



Andreas Broska, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Berlin-Brandenburg, gab gegenüber dem rbb an, er habe schon am Mittwochvormittag an der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) mehr Präsenz beobachtet. "Die Kollegen sind heute in größerer Anzahl hier vertreten, als es beispielsweise in den vergangenen Tagen oder Wochen der Fall war", so Broska.



Unsicherheit unter Grenzpolizisten

Polizeigewerkschafter Broska berichtete zudem von einer Unzufriedenheit und Unsicherheit unter den Beamten, da noch vieles im Unklaren sei. "Denn bisher ist es noch umstritten, was die Zurückweisung von Asylgesuch-Bewerbern angeht, ob sie in Abstimmung mit den Nachbarstaaten zurückgenommen werden dürfen, ob europäisches Recht jetzt über nationalem Recht steht", sagte Broska. Die Bundespolizisten erwarteten klare rechtliche Richtlinien und Anweisungen vom Bundesinnenministerium.



Zudem seien schon jetzt viele Beamte überlastet. Bereits seit Oktober 2023 gibt es unter anderem an der deutsch-polnischen Grenze verstärkte Kontrollen. Seitdem habe sich die Belastung für die Bundespolizei intensiviert, so Broska. Durch eine dauerhafte Verschärfung der Maßnahmen werde diese Belastung voraussichtlich weiter steigen. "Über ein paar Wochen kann man reden", sagt Broska. "Aber über Monate oder Jahre: Das ist einfach nicht umsetzbar." Sollten nun aber Kontrollen auf Dauer auf hohem Niveau stattfinden, könnte dies zu Lasten anderer Einsatzgebiete gehen, wie Fußballspiele oder Demonstrationen, "die so dann nicht betreut werden können, wie sie vielleicht aktuell noch betreut werden können", so Broska. Abstriche könne es auch bei Kontrollen an Bahnhöfen und Flughäfen geben. Darüber hinaus sei ihm zufolge eine bessere Ausstattung nötig. Aufgrund fehlender Gelder aus dem Haushalt sei in den vergangenen Jahren daran gespart worden, so Broska.

Merz und Dobrindt mit "Muskel-Gehabe"

Kritik an den Plänen für verstärkte Kontrollen kommt von der Linken. Freizügigkeit in Europa habe bislang anders ausgesehen, sagt deren innenpolitische Sprecherin und Bundestagsabgeordnete Clara Bünger. Sie habe bereits am Mittwoch am Frankfurter Grenzübergang Einreisestopps für Menschen ohne gültige Papiere beobachtet. Zu den Plänen von Merz und Dobrindt sagte sie: "Das ist männliches Muskel-Gehabe, sich dahin zu stellen und zu sagen, das Personal zu verdoppeln, wenn wir doch wissen, dass die Menschen, die hier ankommen und Schutz suchen, auch tatsächlich in ein geordneten Asylverfahren kommen können sollen", so Bünger. "Aber hier die Menschen zurückzuweisen, ist das Gegenteil davon, Stärke zu zeigen. Das ist ein Einknicken, weil es auch heißt, dass man die Rechtsstaatlichkeit nicht mehr respektiert."

Verein fürchtet um Rechte von Geflüchteten

Ähnlich harsch fällt die Bewertung von Tareq Alaows aus. Der Flüchtlingspolitischer Sprecher des Vereins "Pro Asyl", der sich für den Schutz von Asylsuchenden einsetzt, hat in Frankfurt ebenfalls ein erhöhtes Polizeiaufgebot an der Grenze festgestellt. Alaows geht davon aus, dass es durch die Kontrollen mehr Zurückweisungen geben wird. Dadurch werde auch der rechtliche Zugang zu Asylverfahren verhindert und deutsches Recht sowie europäischen Vereinbarungen ignoriert. "Wir haben ein Asylgesetz und eine zuständige Behörde, die die Asylanträge von Geflüchteten überprüfen sollen", so Alaows. "Das kann nicht innerhalb von fünf Minuten von Bundespolizisten hier an der Grenze durchgeführt werden."

Die nach EU-Recht zeitlich befristeten Grenzkontrollen waren an der Grenze zu Österreich bereits 2015 eingeführt und von der Ampel-Regierung schrittweise auf alle Grenzabschnitte ausgeweitet worden. Mitte Oktober 2023 wurden temporäre Kontrollen für die Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz angeordnet.



Im vergangenen Jahr stellten 229.751 Menschen in Deutschland einen Asyl-Erstantrag. Das waren rund 100.000 Anträge weniger als im Jahr zuvor. Zu den häufigsten Herkunftsländern gehören derzeit Syrien, Afghanistan und die Türkei. Eine Hauptursache für den Rückgang ist nach Einschätzung des Chefs des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Hans-Eckhard Sommer, dass Serbien im November 2023 die Flüchtlingsroute nach Ungarn faktisch gesperrt habe. Ob dies dauerhaft so bleiben werde, sei offen, sagte Sommer in einer Rede Ende März.



