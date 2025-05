Berliner Harvard-Studentin bangt um Visum - "Aktuell könnte ich nicht sagen, ob ich reinkommen würde"

Fr. 23.05.25 | 21:18 Uhr | Von Oliver Noffke

dpa/Kenneth Martin Audio: Radioeins | 24.05.2025 | Christian Find | Bild: dpa/Kenneth Martin

Die Attacke war umfassend und überraschend: Donald Trump will internationale Studierende aus Harvard verbannen. Die Elite-Uni wehrt sich juristisch, doch in der Studentenschaft ist die Verunsicherung groß, berichtet eine Studentin aus Berlin. Von Oliver Noffke

Hunderte deutsche Studierende, die aktuell an der Elite-Universität Harvard eingeschrieben sind, bangen um die Fortsetzung ihres Studiums. "Stand jetzt ist, dass wir die Aufenthaltsgenehmigung nicht haben und wir für das nächste Schuljahr aktuell nicht einreisen können", sagte Amy König dem rbb. Die Berlinerin hat gerade das vierte von insgesamt acht Semestern ihres Bachelor-Studiums in Politikwissenschaft in Harvard abgeschlossen. König ist zudem eine talentierte Fußballerin, hat bereits für die U16- bis U19-Auswahl der deutschen Nationalmannschaft gespielt. Studium und Sport eng zu verbinden, sei für sie der entscheidende Grund gewesen, in den USA zu studieren. "Ich habe dort die Möglichkeit, mein Studium nicht als Fernstudium zu machen, sondern vor Ort. So wie die anderen Studenten auch." Parallel spielt sie für Harvard in der höchsten College-Liga - im Fußball de facto die wichtigste Liga in den USA. Für Sportler gebe es in Deutschland keine vergleichbaren Chancen, so König.

Clara Wenzel-Theiler Teure Grenzen? - Wie Trumps Zoll-Chaos den Kunstmarkt in Aufruhr versetzt Beim Gallery Weekend und den Paper Positions in Berlin können wieder Werke von Künstler:innen aus über 20 Ländern bestaunt werden. Doch der internationale Austausch wird von Trumps Zoll-Hammer bedroht. Von Luis Babst und Nathalie Daiber

Anordnung ohne Ankündigung

Am Donnerstag hatte US-Heimatschutzministerin Kristi Noem überraschend angeordnet, dass Harvard ab dem kommenden Lehrjahr keine Studierenden aus dem Ausland mehr einschreiben lassen dürfe. Tritt dies tatsächlich in Kraft, hätten rund 7.000 der insgesamt mehr als 35.000 Studierenden ab September keine Möglichkeit mehr, Vorlesungen und Kurse zu belegen. Darunter sind laut dem Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD) mindestens 550 aus Deutschland. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, entsprechende Visa zu stornieren. Die Universität spricht von einem gravierenden finanziellen, wissenschaftlichen und kulturellen Verlust. Am Freitag reichte sie eine Klage gegen die Anordnung ein.

Trump eskaliert weiter

Betroffen wären offenbar sowohl Student:innen, die ein Auslandssemester in Harvard absolvieren wollen, als auch Leute wie König, die geplant hatten, ihr gesamtes Studium an der Uni im US-Bundesstaat Massachusetts zu verbringen. Unklar ist allerdings, inwieweit sich diese Anordnung auf Kooperationen auswirken würde. Die Freie Universität Berlin und das Julius-Wolff-Institut der Charité arbeiten zum Beispiel mit Harvard für verschiedenen Forschungsprojekte zusammen. Mit diesem Schritt eskaliert die US-Regierung ihren Angriff gegen Harvard und die wissenschaftliche Community des Landes insgesamt weiter. Erst im April strich Trump der Universität milliardenschwere Förderprogramme. Auch dagegen klagt Harvard. Trumps Regierung begründet ihr Vorgehen vor allem damit, dass Harvard zu wenig gegen antisemitische Angriffe getan habe. An vielen Hochschulen des Landes hatte es in den vergangenen Monaten Proteste gegen den Krieg der israelischen Regierung in Gaza gegeben. Dabei war es vereinzelt auch zu Übergriffen und Straftaten gegen jüdische oder israelische Studierende und Lehrkräfte gekommen. Allerdings blieben solche Vorfälle Ausnahmen. Die Proteste fanden überwiegend friedlich statt.

Früherer Harvard-Präsident spricht von Tyrannei und Doppelmoral

Trump spricht hingegen von gezieltem Antisemitismus. Wie genau die Anordnung seiner Heimatschutzministerin dem entgegenwirken soll, ist allerdings unklar. Schließlich sind alle ausländischen Studierenden von ihr betroffen – auch israelische. Lawrence Summers, ehemaliger Chefökonom der Weltbank, US-Finanzminister unter Bill Clinton und von 2001 bis 2006 Präsident von Harvard, beschrieb den Schritt als Doppelmoral. Am Freitag sagte er dem Nachrichtensender CNN: "Jeden israelischen Studenten von Harvard auszuschließen, ist weitaus diskriminierender gegen Israelis und Juden als irgendetwas, über das sie sich beschwert haben", so Summers [youtube.com/@cnn]. "Ich hatte gedacht, dass mich nichts mehr überraschen kann, wie tief die Trump-Regierung noch sinken kann. Aber damit habe ich nicht gerechnet." Bereits am Donenrstag sorgte eine Aussage des ehemaligen Harvardpräsidenten weltweit für Schlagzeilen, als er Trumps Vorgehen als "the stuff of tyranny" bezeichnete – Zeugs der Tyrannei.

picture alliance/dpa/Rene Ruprecht Auslandsjahr in den USA - So wirkt sich die Trump-Präsidentschaft auf den Schüleraustausch aus US-Präsident Donald Trump polarisiert, schockiert und brüskiert. Führt das dazu, dass jetzt weniger Schülerinnen und Schüler ein Auslandsjahr in den USA machen wollen - dem bislang am stärksten dafür nachgefragten Land? Von Yasser Speck

Deutsche Behörden offenbar vollkommen überrascht

Deutsche Behörden scheinen von Trumps Vorgehen völlig überrascht. Konkrete Handlungsempfehlungen für deutsche Studierende in Harvard gibt es bisher weder von den Bildungsministerien der Länder noch deutschen Universitäten. Sebastian Hille, stellvertretender Sprecher der Bundesregierung, mahnte am Freitag, dass die Freiheit der Wissenschaft und internationaler Austausch entscheidende Grundlagen für gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt seien. "Einschränkungen der Wissenschaft sind Einschränkungen der Demokratie selbst", so Hille. Bundesforschungsministerin Dorothee Bär sprach von einer "sehr, sehr schlechten Entscheidung" und einer "hochdramatischen Situation"[tagesschau.de].

Richterin blockiert vorerst. Unsicherheit bleibt

"Mit der aktuellen Situation sind viele Unsicherheiten da", so die Berliner Harvard-Studentin Amy König. Ihre US-amerikanischen Kommiliton:innen würden den Meinungsaustausch mit Studierenden von anderen Kontinenten sehr schätzen. "Deswegen würde ich schon sagen, dass zwar aktuell viele Fragen da sind, die Studentenschaft aber auch sehr zusammengewachsen ist." In gemeinsamen Chat-Gruppen hielten sich die internationalen Studierenden untereinander auf dem Laufenden. Am Freitag habe sie eine E-Mail der Uni erhalten, in der über die Klage gegen die Trump-Regierung informiert wurde. "Fraglich ist für uns jetzt aber, wie schnell das Ganze passieren wird", sagte sie. Am Freitagmorgen (Ortszeit) blockierte eine US-Bundesrichterin die Trump-Anordnung vorerst, um "unmittelbaren und irreparablen Schaden" von der Uni abzuwenden [nytimes.com]. Allerdings ist diese Entscheidung nicht endgültig. Ein erbitterter Rechtsstreit zwischen der US-Regierung und Harvard scheint wahrscheinlich. Für Amy König bedeutet dies vor allem Unsicherheit. Im August will sie nach Harvard zurückkehren, rechtzeitig zum Trainingsauftakt ihres Fußballteams. Doch: "Aktuell könnte ich nicht sagen, ob ich reinkommen würde oder nicht." Sie habe bereits von internationalen Studierenden gehört, die am Flughafen von Boston zurückgewiesen wurden, so König.

Mitarbeit: Helena Daehler Sendung: Radioeins, 24.05.2025, 08:30 Uhr