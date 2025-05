Höhere Kosten in mehreren Bereichen führen zu finanziellen Problemen in Ostprignitz-Ruppin. Im April war teilweise die Liquidität nicht mehr gegeben, sagt der Landrat - und stoppt vorerst weitere Ausgaben des Kreises.

Um die Situation zu entschärfen, wurde eine sogenannte globale Haushaltsperre erlassen. 2,5 Prozent des kreislichen Gesamtbudgets sind damit gesperrt - in Summe gehe es um rund neun Millionen Euro. "Die Dezernate und Ämter müssen für ihre sonst frei verfügbaren Budgets in der Kämmerei um Freigabe bitten und dies auch begründen", so der Landrat. In den kommenden Tagen sollen genauere Spar- und Kürzungsmaßnahmen erarbeitet werden. Auch werde geprüft, welche Projekte und Maßnahmen im Landkreis geschoben werden müssen.