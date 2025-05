Udo KW Königs Wusterhausen Montag, 19.05.2025 | 12:01 Uhr

So sehe ich das auch. Wenn man keine Tötungsabsicht hat ist es also okay jemand mit dem Messer anzugreifen und zu verletzen? So ist die Einschätzung sicher nicht gemeint, bei der Wortwahl im Bericht kann man es aber so verstehen.