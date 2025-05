Unbekannte haben ein Hakenkreuz und Siegrunen in die Eingangstür einer Kirche in Berlin-Wilmersdorf geritzt. Ein Angestellter der Kirche zeigte die Beschädigungen an der Holztür nun an, wie die Polizei mitteilte. Festgestellt hatte er sie demnach bereits am Mittwoch. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handle, sei vorerst nicht bekannt.