Aktionstag - Bündnis "Kita-Kollaps" demonstriert gegen Mängel bei der Kinder-Betreuung

Do. 15.05.25 | 07:36 Uhr | Von Torsten Sydow

imago images/S.Sternemann Audio: rbb24 Inforadio | 15.05.2025 | Torsten Sydow | Bild: imago images/S.Sternemann

Mit lautstarken Protestumzügen und Plakataktionen vor zahlreichen Kindertagesstätten will das brandenburgische Aktionsbündnis auf Mängel bei der Betreuung in Krippen und Kindergärten aufmerksam machen. Von Torsten Sydow

Zum dritten Mal treffen sich Eltern, Erzieherinnen und Träger von Kindertagesstätten am Donnerstag zum sogenannten "Kita-Kollaps"-Aktionstag. Auch Organisationen wie der Paritätische Landesverband Brandenburg und Kinder selbst sind dabei. Der Alltag in vielen Kindertagesstätten sei unbefriedigend und der Bildungsauftrag vor Ort für die Kleinsten nicht immer zu erfüllen, sagt der Organisator des Potsdamer Aktionstages, Robert Witzsche. Viele Kinder hätten einen steigenden Betreuungsbedarf und dafür stünden zu wenige Erzieherinnen und Erzieher zu Verfügung.

dpa/Christian Charisius Stadt baut 360 Kita-Plätze ab - Brandenburg an der Havel schließt drei seiner Kitas Weil weniger Kinder geboren werden, bleiben Plätze in Kindertagesstätten in Brandenburg an der Havel frei und ungenutzt. Die Stadt löst das nun drastisch.

Aktionsbündnis fordert besseren Betreuungsschlüssel

Zentrale Forderung am Aktionstag, der in Brandenburg auch in Frankfurt (Oder), Kyritz, Joachimstahl und Elsterwerda stattfindet, sei die Erarbeitung eines zukunftsorientierten Kitagesetzes mit eindeutigen Vorgaben zur Personalbemessung. Diese müsse sich am Bedarf der Kinder orientieren, sagt Organisator Witzsche. Der aktuelle Betreuungsschlüssel von einer Erzieherin auf 4,25 Kinder in der Krippe und einer Erzieherin auf 10 Kinder im Kindergarten sei nicht ausreichend. Außerdem müsse die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher stärker in der Praxis in Kindertagesstätten stattfinden. Wünschenswert sei ein Betreuungsschlüssel von eins zu drei für die bis zu Dreijährigen und eins zu sechs im Kindergarten, so Witzsche. Für zusätzliche Besorgnis bei Eltern und Kita-Trägern sorgen die aktuellen Haushaltsplanungen des SPD/BSW-Koalition. Zum Jahresende wegfallende Bundesmittel könnten bedeuten, dass eine Kinderbetreuung über acht Stunden hinaus in Brandenburg nicht mehr durch Landesmittel finanziert wird. Landtagsabgeordnete von SPD und CDU erklärten gegenüber rbb|24, dass sie versuchen werden, über Umschichtungen im Haushalt weiterhin eine anteilige Finanzierung von mehr als acht Stunden zu sichern. Das sei vor allem für Schichtarbeiter und Alleinerziehende wichtig.

Demos in Potsdam und Cottbus, Aktionen an Kitas

In der Brandenburger Landeshauptstadt Potsdam sowie in Cottbus starten am Morgen Demonstrationszüge. Einige Kindergärten im Land, unter amderem in Kyritz und Oranienburg, wollen zudem mit Plakataktionen und Kreidemalereien auf Fußwegen auf ihre Forderungen aufmerksam machen. Landtagsabgeordnete wurden eingeladen, sich einen Eindruck über die Arbeitsbelastung in den Kindertagesstätten zu verschaffen. Zahlreiche Kindertagesstätten haben die Eltern über die Schließung am Aktionstag informiert. Bundesweit nehmen nach Angaben des Aktionsbündnisses mehr als 140 Kindertagesstätten an der Aktion teil.

www.imago-images.de/xDreamstimexOksixx vi Fachkräftemangel - So werden Kita-Quereinsteiger in Berlin und Brandenburg eingesetzt Gruoße Gruppen, verkürzte Öffnungszeiten, unbesetzte Erzieherstellen: Das ist Kita-Alltag für viele Familien. Es fehlt an Betreuungsplätzen und auch an Personal. Viele Bundesländer gehen das Problem mit Quereinsteigern an - auch Berlin und Brandenburg.

Rund 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kitas

Im Land Brandenburg sind nach Angaben des Bildungsministeriums im vergangenen Jahr in rund 2.030 Kindertagesstätten etwa 200.000 Mädchen und Jungen betreut worden. Im Krippenbereich bis zum dritten Lebensjahr beträgt die Betreuungsquote 60 Prozent und im Kindergartenbereich sind es 98 Prozent. In den Kindertagesstätten in Brandenburg gibt es etwa 25.000 pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr verlassen nach Darstellung des Bildungsministeriums in Potsdam etwa 1.500 ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher die beruflichen Schulen.