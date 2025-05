Abraham sprach in einer Pressemitteilung von einem "Herzensanliegen". "Wir müssen alle politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Herausforderungen entlang der Neiße und der Oder gemeinsam denken", so Abraham.

Der gebürtige Hamburger ist seit 2021 Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Elbe-Elster/Oberspreewald-Lausitz und lebt in Dubro bei Schönewalde und in Finsterwalde. Im Bundestag ist der 58-Jährige Jurist unter anderem Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe sowie Mitglied der Deutsch-Polnischen Parlamentariergruppe. Abraham war bereits Gesandter an der Deutschen Botschaft in Warschau und hatte im Bundeskanzleramt das Referat für die Beziehungen zu den Staaten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa geleitet.

Abraham löst den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Dietmar Nietan ab.