Der designierte Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) hat angekündigt, dass es ab dem ersten Tag der neuen Regierung schärfere Grenzkontrollen und die Zurückweisung von Asylsuchenden geben soll. Der Zeitung "Welt am Sonntag" sagte er, der Bundesinnenminister werde dann alle Maßnahmen ergreifen, um von diesem Tag an die im Koalitionsvertrag vereinbarten Schritte einzuleiten. Bundesinnenminister soll Alexander Dobrindt (CSU) werden.



Dabei gehe es um "intensive Kontrollen in einer kurzen Zeitspanne, denn wir wollen dauerhaft weder die Freizügigkeit in der EU einschränken noch das Schengen-Abkommen außer Kraft setzen", so der designierte Minister.

Schärfere Grenzkontrollen entsprechen den Forderungen der Brandenburger Regierung. "Wir müssen irreguläre Migration bekämpfen, auch mit Grenzkontrollen und Zurückweisungen", hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in seiner letzten Regierungserklärung vor wenigen Wochen gefordert.