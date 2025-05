Groß war der Aufschrei in den Kommunen angesichts der Etat-Sparmaßnahmen der SPD/BWS-Landesregierung. Nun haben beide Seiten offenbar eine Einigung über den Haushalt erzielt. Die ersten Reaktionen aus den Kommunen sind positiv.

Demnach nimmt das Land geplante Einschnitte für die Kommunen teilweise zurück. Finanzminister Robert Crumbach (BSW) sprach von einem "fairen Kompromiss", da sich beide Seiten aufeinander zubewegt hätten. "Unterm Strich eine ausgeglichene Verständigung, mit der beide Seiten weiter planen können", so Crumbach.

In Haushalttstreit zwischen der Brandenburger Landesregierung und den Kommunen gibt es eine Einigung. Wie das Finanzministerium am Dienstag mitteilte, habe sich die Landesregierung, die Koalitionsfraktionen von SPD und BSW und die kommunalen Spitzenverbände auf Änderungen verständigt.

Die neue Brandenburger Regierung aus SPD und BSW hat sich auf einen Haushalt für die Jahre 2025 und 2026 geeinigt. Der Topf bleibt zwar in etwa gleich groß. Höhere Ausgaben bedeuten aber am Ende: Es muss gespart werden.

Das Land hatte im Zuge der Aufstellung des Landeshaushalts drastische Einsparungen verkündet und dabei unter anderem die Rückzahlung von Wohngeldleistungen in Höhe von mehr als 94 Millionen Euro geltend gemacht. Der nun vorgesehene Kompromiss sieht eine Rückzahlung weiterhin vor, diese allerdings gestaffelt. Ob die Kommunen die Beträge in voller Höhe erstatten müssen, sei noch in Klärung, hieß es von Seiten des Finanzministeriums.

Die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände hatten im Zuge der Auseinandersetzungen mit Klagen gedroht. Sie warnten davor, dass viele Städte- und Gemeinden in die Haushaltssicherung rutschen würden, eine Art Zwangsverwaltung durch das Land. Landkreise schrieben bereits 2025 "tiefrote" Zahlen und hätten im Vorjahr ein "Rekorddefizit" eingefahren, hieß es etwa in einem Schreiben des Landkreistages Brandenburg.