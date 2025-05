Unklarheit herrscht nach wie vor über den genauen Vorgang, der zu Müllers Entlassung am Dienstag führte. Nach Langes Darstellung im Innenausschuss habe sie von der Hochstufung der AfD durch Müller erst am Montag (5. Mai) erfahren. Allerdings räumte sie auch ein, dass sie generell über das Vorhaben bereits vorher informiert gewesen war.



CDU-Innenpolitiker Rainer Genilke teilte am Donnerstag mit, dass er zu dem Vorgang Akteneinsicht beantragt habe. Sein Ziel sei es, Transparenz darüber herzustellen, wann die Ministerin über die Hochstufung Bescheid wusste. Genilke stützt sich dabei auch auf einen Pressebericht der "Welt", dass die Ministerin bereits vor dem 5. Mai im Bilde gewesen sei. Auch rbb24 hatte darüber berichtet.



Aus der bisherigen Presseberichterstattung lässt sich außerdem der Vorwurf entnehmen, die Innenministerin habe die Hochstufung verhindern wollen. Aus Ministeriumskreisen wurde diese Annahme am Donnerstag zurückgewiesen. Dort heißt es, die Ministerin habe Müller im Gespräch am 14. April lediglich mitgeteilt, dass man mit einer Hochstufung in Brandenburg auf die Entscheidung auf Bundesebene warten wolle. Es sei nicht darum gegangen, eine Hochstufung zu verhindern.