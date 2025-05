In Berlin wird es wohl so schnell keine Margot-Friedländer-Straße geben. Senat und CDU reagierten am Mittwoch zurückhaltend auf den Antrag der SPD-Fraktion, die Skalitzer Straße in Kreuzberg nach der Holocaust-Überlebenden zu benennen.

CDU-Fraktionschef Dirk Stettner sagte dem rbb, Friedländers Tod am 9. Mai sei "noch zu frisch, zu nah, um über konkrete Orte zu diskutieren". Von Senatssprecherin Christine Richter hieß es, der Regierende Bürgermeister und der Berliner Senat "nehmen sich jetzt die Zeit zur Trauer und zum Gedenken an Margot Friedländer". Das hatte Richter auch schon vor einer Woche gesagt, nachdem CDU und Grüne in Charlottenburg-Wilmersdorf vorgeschlagen hatten, einen Platz nahe des Kurfürstendamms nach Friedländer zu benennen.