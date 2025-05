Voraussichtlich am 21. September dieses Jahres soll in Frankfurt (Oder) ein neuer Oberbürgermeister gewählt werden. Die Stadtverwaltung hat nun den Terminvorschlag unterbreitet, wie die Märkische Oderzeitung am Montag zuerst berichtet und sich auf die Beschlussvorlage für den kommenden Hauptausschuss am 2. Juni beruft.