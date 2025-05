Prognosen sagen Stichwahl in Polen voraus

Bei der Präsidentenwahl in Polen läuft es auf eine Stichwahl hinaus: Laut Prognosen liegt der Pro-Europäer Trzaskowski knapp vor dem Nationalkonservativen Nawrocki - eine absolute Mehrheit erreicht keiner.

Bei der Präsidentenwahl in Polen hat die erste Runde keinen klaren Sieger hervorgebracht. In der Nacht veröffentlichte Prognosen nach der Wahl am Sonntag sahen den liberalkonservativen Kandidaten Rafal Trzaskowski aus dem Regierungslager von Donald Tusk bei 31,1 Prozent der Stimmen. Der parteilose Karol Nawrocki, der von der nationalkonservativen PiS aufgestellt wurde, erhielt demnach 29,1 Prozent. Damit wird es wohl zu einer Stichwahl kommen.

Schon im Vorfeld der Wahlen hatte sie als wahrscheinlich gegolten, weil kein Kandidat Aussicht auf eine absolute Mehrheit im ersten Wahlgang hatte. "Ich habe gesagt, es würde knapp werden, und es ist knapp. Es liegt viel Arbeit vor uns, wir brauchen Entschlossenheit, wir brauchen Ihre Stimmen", warb Trzaskowski noch am Wahlabend um Stimmen für die Stichwahl.

Nawrocki gab sich überzeugt, die Wahl zu gewinnen - und rief Wähler, die bisher andere Kandidaten unterstützt hatten, auf, für ihn zu stimmen, um "Polen zu retten".