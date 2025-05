Die SPD will die Skalitzer Straße in Berlin-Kreuzberg umbenennen. Sie soll nach dem Willen der Sozialdemokraten ab dem fünften Todestag nach der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer benannt sein. Dazu fordert die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus den Senat in einem Beschluss auf.

Die SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg will dort zudem am Mittwoch einen entsprechenden Antrag einbringen. Der Antrag fordert auch, den Bezirk zu beauftragen, am ehemaligen Wohnort von Margot Friedländer in der Skalitzer Straße 32 "eine Gedenktafel anzubringen sowie sich um die Instandhaltung zu kümmern". Friedländer lebte von 1941 bis zum 20. Januar 1943 mit ihrer Mutter und ihrem Bruder in der Straße.