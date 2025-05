Es gebe berechtigte Kritik am Krisenmanagement der SPD-Politikerin, sagte Lüttmann am Montag im rbb24 Inforadio.

"Sie hat hier eine Debatte beendet, in der einiges durcheinander gegangen ist, in der es vielleicht auch zum Teil berechtigte Kritik gab am Krisenmanagement des Ministeriums", sagte Lüttmann. Brandenburg habe politisch ganz schwierige Zeiten und stelle gerade einen Haushalt auf "mit knappen Mehrheitsverhältnissen". Die Landesregierung brauche jetzt alle Konzentration für den neuen Haushalt, so Lüttmann.