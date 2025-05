Annette aus Berlin Berlin Montag, 26.05.2025 | 16:20 Uhr

Sehe ich auch so.

Doch die Fragen die sich mir stellen:

Warum muss es wieder in Berlin sein?

Warum muss ein gefährdeter Staatsgast zudem MITTEN in Berlin nächtigen, wo dann zudem wieder alles gesperrt wird?

Liegt es daran, dass die einladenden Politiker selbst die Strassen sperren lassen, wenn sie es eilig haben?

Probleme haben dann für jene ja nur die "Anderen".

Es ist den hier Lebenden und Arbeitenden, den Schülern, wie Eltern mit Beruf und Kindern nicht zuzumuten in diesem Ausmass und dieser Häufigkeit, die Sperrung des öffentlichen Nahverkehrs hinzunehmen.

...und dies alles mitten in der Woche!

Es zeugt für mich von Grossmannssucht dem Gast und Ignoranz der Bevölkerung gegenüber...

Da profitieren wieder mal die mit dem roten verbogenen Pfeil!

Schade eigentlich...