Welzow wählt am Sonntag neuen Bürgermeister

Stadt am Tagebau

Die Einwohner der Stadt Welzow (Landkreis Spree-Neiße) wählen am Sonntag einen neuen Bürgermeister. Drei Kandidaten stellen sich zur Wahl. Die bisherige Bürgermeisterin Birgit Zuchold (SPD) tritt nach 16 Jahren im Amt nicht erneut an.

Um den Posten als Nachfolger von Zuchold bewerben sich (v.l.n.r.) Hilmar Mißbach, Peter Wolf und Steffen Soult. Mißbach (58) ist der einzige Welzower unter den Kandidaten und tritt für die Fraktion Zukunft Welzow - Freie Wähler an. Er ist Landesbeamter im Polizeidienst. Wolf (63) wiederum ist Bauunternehmer und stammt aus dem nicht weit entfernten Spremberg. Im Welzower Stadtparlament ist der SPD-Mann Vorsitzender der Fraktion SPD/Linke. Als Einzelkandidat tritt Steffen Soult (56) aus Neupetershain an. Er sitzt bereits einige Jahre im Welzower Rathaus - Soult ist dort Projektbearbeiter für Strukturentwicklung und Bergbau.

Sollte keiner der drei Kandidaten am Sonntag die nötige absolute Mehrheit bekommen, ist eine Stichwahl vorgesehen. Diese könnte am 25. Mai stattfinden. Zusätzlich muss der neue Bürgermeister bei seiner Wahl das Quorum erfüllen: mindestens 15 Prozent der Wahlebrechtigten müssen an der Wahl teilnehmen, damit diese gültig ist.