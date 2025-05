Bild: picture alliance/akg-images/F.Escher

Die sowjetische Armee ordnet am 2. Mai 1945 die Einstellung des Feuers an. Plötzlich gibt es keine Bomber mehr. "Diese Stille war das erste, was den Menschen auffiel, als sie am 2. Mai 1945 in Berlin ins Freie kamen. Nachdem sie tagelang in Kellern in großer Enge hatten zubringen müssen", beschreibt der Historiker Volker Ullrich die Situation. Die Schlacht um Berlin hat Hunderttausende Soldaten und Zivilisten das Leben gekostet.