Alter Mann Berlin Sonntag, 01.06.2025 | 10:55 Uhr

Liebe c d u,

Das c in ihrem Firmen Logo hatte einmal eine Bedeutung.

Nun ist so!

Ob der Ankündigung, auch einer konsequenten Handlung folgt, wird sich zeigen. Ich gehe bereits jetzt davon aus, dass findige lobby - Gruppen, eine Hintertür in das Gesetz, die Verordnung schreiben wird. Mit der Folge, dass die, die kein Geld haben, innerhalb von zwei Jahren zu bauen bzw die Baumaßnahmen abzuschließen, die volle finanzielle Auswirkungen trifft.

Die GmbH gründet eine neue GmbH oder läßt einen Dritten eine GmbH gründen oder kaufen, um dann die Zuständigkeit wieder und immer wieder neu zu definieren.



Also mehr als heiße Luft, oh zuviel Energie,

Also mehr als Luft wird es nicht werden.



Wie war das? Ein Finanzamt ist Mieterin, ist Pächterin eines Gebäudes in Berlin und es ist nicht klar wer die Eigentümerin ist. Im Umkehrschluß, kann also ausgeschlossen werden, dass die Pacht, Pachtzahlung, vollumfänglich vollständig der Besteuerung unterliegen.



Also warum noch c d u wählen.