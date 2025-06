Anzeige in der "New York Times"

Während US-Präsident Trump amerikanische Universitäten unter Druck setzt, wirbt Berlin mit einer offensiven Kampagne um amerikanische Wissenschaftler. Eine Anzeige erschien nun in der renommierten "New York Times".

Die Attacke war umfassend und überraschend: Donald Trump will internationale Studierende aus Harvard verbannen. Die Elite-Uni wehrt sich juristisch, doch in der Studentenschaft ist die Verunsicherung groß, berichtet eine Studentin aus Berlin. Von Oliver Noffke

"Wir sind dankbar für die Freiheit, die Ihr Land uns geholfen hat zu erlangen. Dürften wir ihnen etwas davon zurückgeben?" So lautet übersetzt der Beginn der Berliner Anzeige.

"Wir werben in regelmäßigen Abständen um Fachkräfte, um Unternehmen und versuchen, die nach Berlin zu locken, um Berlin nach vorne zu bringen", sagte Carl-Philipp Wackernagel vom Hauptstadtmarketing "Berlin Partner" dem rbb am Samstag. Zunächst hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Wochen renommierten Universitäten, wie etwa der Columbia University in New York oder der Universität in Harvard mit der Streichung staatlicher Mittel gedroht. Trump begründete dies mit dem Vorwurf, dass Harvard und andere Universitäten Antisemitismus auf dem Campus nicht ausreichend bekämpften, ideologisch agierten und eine "woke" Politik fördern würden Kritiker sehen darin einen Vorwand, um unliebsame Institutionen unter Druck zu setzen.

Auf die Politik der Trump-Regierung hatten Studierende in Berlin und Brandenburg, die bereits Auslandssemester in den USA geplant hatten, verunsichert reagiert. Einige hatten demnach ihre Auslandsemester abgesagt.