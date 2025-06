Aus einer Brandruine in Potsdam könnte künftig ein Uni-Campus werden. Der Software-Milliardär und Mäzen Hasso Plattner plant auf dem Gelände des ehemaligen Landtags ein neues Wissenschaftsprojekt. Am Montag sollen Details vorgestellt werden.

Der Software-Milliardär und Mäzen Hasso Plattner will das Gelände mit dem ehemaligen Landtagsgebäude auf dem Brauhausberg in Potsdam zu einem Universitäts-Campus umbauen. Das geht aus Informationen der Deutschen Presse-Agentur hervor. Zuerst berichteten "Bild" und Berliner "B.Z." am Sonntag darüber. Details sollen am Montag vorgestellt werden.

Der 81-Jährige, einst Mitbegründer des Software-Konzerns SAP, ist seit langem als Mäzen für Wissenschaft und Kunst bekannt. Der alte Landtag und das inzwischen verfallene Gelände in herausgehobener Lage gehören zur Geschichte Potsdams und Brandenburgs.