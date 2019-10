Ralle Radfahrer Berlin Dienstag, 29.10.2019 | 08:10 Uhr

Dort scheint ja ein Muster erkennbar zu sein, dass rücksichtslose Autofahrer in größerer Zahl die Verkehrsführung ignorieren und damit das Leben ihrer radfahrenden Mitbürger gefährden. Da erwarte ich, dass der Staat mich als Radfahrer vor solchen gemeingefährlichen Verkehrskriminellen beschützt, indem er da die Polizei hinstellt und Strafanzeigen wegen Verkehrsgefährdung ausstellt, nach § 315c StGB zu bestrafen mit Geldstrafe oder bis zu zwei Jahren Haft. Denn wer gewohnheitsmäßig das Leben seiner Mitbürger gefährdet, um zwei Minuten schneller zum Businessmeeting, ins Nagelstudio, oder zu sonst einem nichtigen Scheiss zu kommen, der gehört einfach mal aus dem Verkehr gezogen, um in Ruhe über seinen Platz in der Welt und seine Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen nachdenken zu können. Dafür findet sich ja oft keine Gelegenheit in unserer schnelllebigen Zeit.