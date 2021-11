RE 1

Von Samstag, 20. November, 20.25 Uhr bis Sonntag, 21. November, 8.10 Uhr Die Züge der Linie RE 1 werden zwischen Erkner und Frankfurt (Oder) durch Busse ersetzt. Bitte beachten Sie die 57 – 74 Min. spätere Ankunft/frühere Abfahrt der Busse in Frankfurt (Oder). In Erkner haben Sie von den Bussen Anschluss an die planmäßig abfahrenden Züge in Richtung Berlin.