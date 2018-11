Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 07.11.2018 | 16:36 Uhr

Ich glaube eher, die Fremdenfeindlichkeit war immer da. Zuvor hat sie sich eher auf einschlägige Eckkneipen, auf so manche Bauarbeiterbude und Werkstätte bezogen, jetzt - aufgrund von Pseudonymen - grassiert sie ungehemmt durchs Internet und bricht sich Bahn auf der Straße.



Wo vorher das Zeigen von Glatzköpfen und einschlägiger Montur eher eine Frage von Klein- und Mittelstädten war, treten die jetzt auch in den Großstädten auf. Der Unterschied liegt in der Salonfähigkeit.



Was die Medien angeht: Wo vorher ausdrückliche Zurückhaltung geübt wurde darin, auch nur den leisesten Verdacht aufkommen zu lassen, dass eine spezfische Tat einem von weitem Zugezogenen anzulasten war, scheint dies heute ein aufmerksamkeitshaschendes Merkmal von Berichterstattung zu sein.