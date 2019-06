Meier Freitag, 14.06.2019 | 21:59 Uhr

Nicht nur die Lagerung in der absaufenden Asse II ist völlig verantwortungslos. Die Äcker meines Vaters liegen übrigens in Sichtweite. Und niemand kann sicherstellen, daß die Stoffe aus den vergammelnden Fässern in den überfluteten Stollen nicht ins Grundwasser gelangen. Genauso verantwortungslos war das Eintreten der damaligen Umweltministerin und späteren Kanzlerin für das Endlager Morsleben, in dem genau die gleichen Gefahren herrschen, und obwohl man schon damals die Probleme bestens kannte.



Eine verantwortungsvolle Lagerung kann meines Dafürhaltens nur oberirdisch geschehen, wo man die Behälter kontrollieren kann und erforderlichenfalls einschreiten kann.



Große Hoffnung setze ich übrigens in den Tokamak-Reaktor. Er könnte die Energiewirtschaft komplett umkrempeln.