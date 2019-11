Blüte Werder Montag, 18.11.2019 | 15:52 Uhr

Wenn sich im Bildungsministerium nicht grundsätzlich etwas ändert, wird Brandenburg belächelter Letzter bleiben und die Chancen unserer Kinder bleiben weiterhin schlecht. Also mindestens die 2. Fremdsprache als Pflichtfach wieder einführen, Lehrer in kleineren Klassen in die Klassenzimmer statt in das Plib oder Ministerium, gerechte Bezahlung und Wertschätzung statt dauernde Klagen vor Gerichten, die man sowieso verliert. Echte, ehrliche Arbeit statt Statistiken optimieren und Bildung nach lächerlichem kleinen Geldbeutel ausrichten, Schulplanung nach echtem Bedarf statt theoretischer Verteilerschlüssel. Wenn die Einstellung im Kopf nicht stimmt, müssen richtige "Schnitte" mit neuen Köpfen gemacht werden.