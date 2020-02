fronzek Donnerstag, 27.02.2020 | 15:05 Uhr

Ich nehme an, das Kommentieren ist hier nicht verboten. Stübgen von der CDU, so verstehe ich hier im Video seinen Auftritt, ist für Laschet und seinen Beifahrer Spahn.

Inzwischen hat sich Merz bei einem Auftritt in Thüringen erklärt, er stehe für Erneuerung und nicht für die Kontinuität von Laschet. Das Thüringen-Debakel sei durch Ramelow verursacht worden, so Merz. „Der Auslöser war die Arroganz, die Überheblichkeit zu sagen, ich stelle mich hier zur Wahl“, sagt Merz. Es werde leider oft vergessen, dass „Bodo Ramelow diese Landtagswahl verloren“ habe. Der Mann hätte „sein Amt zur Verfügung stellen“ sollen. Für diese Auslegung der vergangenen Monate wird er im Saal bejubelt.

Lt WELT zieht Merz "eine rote Linie von Erfurt bis zu den Sylvesterkrawallen von Leipzig-Connewitz, die Linke immer mittendrin. Ramelows Partei wolle eine andere Republik. Mit „so einer Partei hat CDU nicht zu tun“".



Merz versuch, die verlorenen Schäfchen bei der AfD für seine CDU wieder einzusammeln.