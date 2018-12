Detlef Berlin Montag, 17.12.2018 | 20:43 Uhr

Man sollte die Links-Partei enteignen und diese Gelder in die Sozialkassen geben.

Diese Partei hat es noch nicht verstanden das wir in der Marktwirtschaft sind. Angebot und Nachfrage Regeln den Preis.

Da Sie aber unter anderem in der Wohnungspolitik absolut versagen, kann der Mietpreis nicht sinken. Erst wenn genug gebaut wird, sinkt automatisch der Preis, dann müssen Wohnungsunternehmen auch die Preise senken um nicht am Schluss auf Wohnungen sitzen zu bleiben.