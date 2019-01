Peter Berlin Mittwoch, 30.01.2019 | 22:08 Uhr

Auch Lehrer haben Vorurteile . "Auch" ist gut. Rassismus und Sexismus seitens von Lehrern ist extrem demütigend und demotivierend. Einfach weil Lehrer eigentlich Vorbild und Hilfe sein sollten. Ohne Hilfe von Dritten ist man da auf sich allein gestellt, man ist der Machtüberlegenheit des Lehrers total ausgeliefert. Ein Kind gegen einen erfahrenen Erwachsenen.



Hinzu kommt, zu meiner Zeit wurden alle Lehrer verbeamtet. Man konnte den Lehrern also nichts, egal was passiert. Selbst bei sexuellen Übergriffen wurde weggeschaut und verharmlost. Schüler konnte man allerdings recht einfach selbst bei Lapalien mit überzogenen Strafen belegen.



Heute noch ist es auch so, dass man Benotungen und Zeugnisse durch Dritte hinterfragen kaum kann. Weil der Lehrer einen Beurteilungssspielraum hat. Das öffnet der Willkür Tür und Tor. Jeder kennt die Situation noch aus der Schule. Der Lehrerliebling wurde immer besser benotet und Schüler mit einer anderen Meinung wurden schlechter bewertet, behandelt.