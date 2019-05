rbb-24-nutzer Berlin Dienstag, 30.04.2019 | 16:19 Uhr

Da hat jemand aber ein sehr differenziertes Weltbild und scheint umfänglich informiert, um nicht etwa reduktionistischen, pauschalen Parolen gegen die EU aufzusitzen, aufbauend auf willkürlichen "Reizthemen" wie etwa Insektenhotel bauende Fordervereine...



Gerade in finanziellen Fragen hat man in der gemeinsamen Geschichte mit der EU aus deutscher Sicht am allerwenigsten zu meckern. Wir sind Hauptprofiteure, sogar so sehr, dass wir zulasten unserer Nachbarn neoliberalem Egoismus alles unterordnen. Die Unausgewogenheit der eigenen Handelsbilanz wird voller Hohn noch als "Rekordweltmeisterschaft" euphemisiert. Und wehe, wenn mal internationale Solidarität wie zu Zeiten der Hochzeiten der EU-Finanzkrise gefragt ist. Da werden ganze Länder geplündert, s. Griechenland.