+++ Der Landkreis Märkisch-Oderland wird 25 Jahre alt +++ Der CDU-Abgeordnete Henryk Wichmann wird neuer Sozial-Dezernent in der Uckermark +++ Zukunft Doppelstadt: Wie kann die Zusammenarbeit zwischen den Menschen in Frankfurt und Slubice noch besser werden +++ Das Kindermusical "Snowys Abenteuer" hat am kommenden Sonntag seine Premiere in Eisenhüttenstadt - vorher wird noch fleißig geprobt +++ Bauern beklagen Diebstähle von Landmaschinen +++