Dr. Kawasaki Dienstag, 31.07.2018 | 17:18 Uhr

Salamitaktik vom Feinsten. Es war so klar, dass es nicht bei der reinen Gesichtserkennung bleibt! Das ist eine freiheitsgefährdende Entwicklung. Menschen bewegen sich zukünftig nicht mehr "auffällig", sondern im Gleichschritt.



Damit wird der totalen (Selbst)kontrolle und der Erstellung von Bewegungsprofilen Tür und Tor geöffnet. Das erinnert im Kern an das "Erziehungssystem", dass durch Überwachungstechnik momentan in China aufgebaut werden soll. Ich will die Folgen nicht vergleichen, aber die Gefahr ist genauso groß.



Dieses Modellprojekt muss in den Schubladen, am besten aber im Papierkorb verschwinden. Andernfalls erwarte ich massivste Proteste der Bürger gegen diese ausufernde Überwachung!